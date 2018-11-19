Транспорт - один из приоритетов сотрудничества Азербайджана с Беларусью – президент Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал транспортную сферу одним из главных направлений сотрудничества с Беларусью.
По словам главы азербайджанского государства, все направления сотрудничества между странами демонстрируют хорошие результаты, а каждая встреча двух лидеров дает толчок развитию отношений и ведет к реализации конкретных проектов.
"Думаю, одним из главных направлений нашего будущего сотрудничества будет сотрудничество в транспортной сфере. Вы отметили транспортный коридор Север-Юг. Азербайджан на своей территории завершил все работы, связанные с функционированием этого коридора. Сейчас мы занимаемся вопросами дальнейшей модернизации нашей транспортной инфраструктуры, которая уже способна транспортировать значительные объемы грузов", - заявил И. Алиев на переговорах с президентом Беларуси Александром Лукашенко в расширенном составе, передает БЕЛТА.
Он заметил, что Азербайджан - активный участник транспортного коридора Восток-Запад.
По мнению президента, координация усилий по этим двум маршрутам создаст совершенно новые условия для сотрудничества и приведет к открытию десятков тысяч новых рабочих мест, значительно увеличит грузопоток между странами.
"В сфере промышленной кооперации есть исключительно позитивные результаты. Но мы намерены продолжать сотрудничество, не останавливаться на достигнутом, потому что еще очень много можно сделать", - сказал И. Алиев.
Глава государства отметил, что главное, что в основе белорусско-азербайджанских отношений лежит взаимная поддержка, уважение и высокий уровень доверия.
А.Мамедов
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