Президент Азербайджана поблагодарил Беларусь за позицию по Карабаху

Президент Азербайджана Ильхам Алиев благодарил Беларусь за позицию по вопросу армяно-азербайджанского нагорно-карабахского урегулирования.
"Я хотел бы выразить благодарность от себя и азербайджанского народа за позицию Беларуси по вопросу урегулирования нагорно-карабахского конфликта", - сказал И.Алиев журналистам по итогам переговоров с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Минске, передает БЕЛТА.
Агентство отмечает, что свою позицию президенты Азербайджана и Беларуси отразили в подписанном по итогам переговоров совместном заявлении.
В документе говорится, что "стороны, ссылаясь на усилия, продолжающиеся в рамках ОБСЕ, а также на деятельность Минской группы, направленные на мирное разрешение нагорно-карабахского конфликта, подчеркивают необходимость активизации дальнейших шагов в этом направлении".
И.Алиев и А.Лукашенко в совместном заявлении также подчеркнули важность скорейшего мирного урегулирования конфликта в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, прежде всего, суверенного равенства государств, нерушимости границ, территориальной целостности, а также соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и решений ОБСЕ.
Ф.Исазаде
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