Беларусь и Азербайджан обговаривают поставку очередной партии военной техники - Алиев

Баку и Минск готовят контракт на поставку очередной партии белорусской военной техники в Азербайджан, сообщил журналистам президент Ильхам Алиев.
По итогам переговоров лидеров Азербайджана и Беларуси И.Алиева и А.Лукашенко в понедельник в Минске был подписан меморандум о взаимопонимании между государственным военно-промышленным комитетом Беларуси и министерством обороны Азербайджана о развитии взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в области поставок вооружения и техники противовоздушной обороны.
"В самое короткое время он будет трансформирован в контракт для приобретения очередной партии военной техники из Беларуси", - рассказал И.Алиев, передает БЕЛТА.
По его словам, Азербайджан доволен взаимодействием с Беларусью в этой сфере, потому что ее продукция очень качественная и эффективная. "Поэтому неслучайно, что военно-техническое сотрудничество между нашими странами имеет уже хорошую историю, достаточно большие объемы и хорошую тенденцию к расширению", - заявил И.Алиев.
Как сообщалось ранее, в сентябре текущего года Азербайджан получил от Беларуси новую партию 301-милимметровых оперативно-тактических ракетных комплексов «Полонез» в рамках азербайджано-белорусского межправительственного соглашения.
РСЗО "Полонез" приняты на вооружение азербайджанской армии в 2018 году. Максимальная дальность поражения цели составляет 300 км.
Ф.Исазаде
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