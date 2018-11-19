Беларусь и Азербайджан обговаривают поставку очередной партии военной техники - Алиев

Баку и Минск готовят контракт на поставку очередной партии белорусской военной техники в Азербайджан, сообщил журналистам президент Ильхам Алиев.

По итогам переговоров лидеров Азербайджана и Беларуси И.Алиева и А.Лукашенко в понедельник в Минске был подписан меморандум о взаимопонимании между государственным военно-промышленным комитетом Беларуси и министерством обороны Азербайджана о развитии взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в области поставок вооружения и техники противовоздушной обороны.

"В самое короткое время он будет трансформирован в контракт для приобретения очередной партии военной техники из Беларуси", - рассказал И.Алиев, передает БЕЛТА.

По его словам, Азербайджан доволен взаимодействием с Беларусью в этой сфере, потому что ее продукция очень качественная и эффективная. "Поэтому неслучайно, что военно-техническое сотрудничество между нашими странами имеет уже хорошую историю, достаточно большие объемы и хорошую тенденцию к расширению", - заявил И.Алиев.

Как сообщалось ранее, в сентябре текущего года Азербайджан получил от Беларуси новую партию 301-милимметровых оперативно-тактических ракетных комплексов «Полонез» в рамках азербайджано-белорусского межправительственного соглашения.

РСЗО "Полонез" приняты на вооружение азербайджанской армии в 2018 году. Максимальная дальность поражения цели составляет 300 км.

Ф.Исазаде