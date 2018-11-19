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ТЭК 19.11.2018 16:42

Без политической воли и мужества Эрдогана "Турецкий поток" был бы невозможен - Путин

Президент РФ Владимир Путин считает, что без политической воли турецкого руководства сооружение газопровода "Турецкий поток" в условиях конкуренции было бы невозможно.

"Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех участников этого непростого проекта: экспертов, рабочих, техников и инженеров и тех, кто обеспечивает финансирование", - сказал В.Путин на церемонии завершения строительства морской части газопровода "Турецкий поток".

Он выразил признательность президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану: "Выражаю ему признательность за проявленную политическую волю и мужество. В условиях растущей конкуренции без этого подобные проекты не реализуются".

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, РОЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]