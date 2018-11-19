Президент РФ Владимир Путин считает, что без политической воли турецкого руководства сооружение газопровода "Турецкий поток" в условиях конкуренции было бы невозможно.

"Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех участников этого непростого проекта: экспертов, рабочих, техников и инженеров и тех, кто обеспечивает финансирование", - сказал В.Путин на церемонии завершения строительства морской части газопровода "Турецкий поток".

Он выразил признательность президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану: "Выражаю ему признательность за проявленную политическую волю и мужество. В условиях растущей конкуренции без этого подобные проекты не реализуются".