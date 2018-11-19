"Турецкий поток" делает из Турции серьезный европейский хаб - Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что введение в строй газопровода "Турецкий поток" обеспечит поставки газа в страны южной и юго-восточной Европы и отразится на геополитическом положении Турции.

"По дну Черного моря на глубинах, достигающих двух и более тысяч метров, проложено в общей сложности 1800 км труб. По первой из двух ниток газопровода российский газ будет поступать на запад Турции, а по второй - может транзитом через турецкую территорию пойти в страны южной и юго-восточной Европы", - сказал В.Путин в понедельник на церемонии завершения строительства морского участка газопровода "Турецкий поток".

"И это, безусловно, - подчеркнул В.Путин, - делает из Турции такой серьезный европейский хаб и, без всяких сомнений, будет отражаться на геополитическом положении Турецкой Республики".

Президент России выразил надежду, что газопровод "Турецкий поток" будет запущен, как и планировалось, до конца 2019 г.

"Подчеркну, что в ходе строительства применяются самые новые технологические решения, используется самая современная техника, соблюдаются наиболее строгие экологические стандарты и нормы", - отметил В.Путин.