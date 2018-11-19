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СНГ 19.11.2018 17:05

Шесть человек погибли при столкновении двух автомобилей в Башкирии

Автоавария в Караидельском районе Башкирии унесла жизни шести человек, сообщил начальник УГИБДД по республике Динар Гильмутдинов в своём блоге в понедельник.

"Около 16:40 на 73 км автодороги Бирск-Тастуба-Сатка в Караидельском районе, по предварительным данным, столкнулись "Лада Калина" и встречный "Богдан-2111". Известно, что "Калина" была на летней резине. В ней погибли два, в "Богдане" - четыре человека", - говорится в сообщении.

В настоящее время на месте дорожной аварии работают сотрудники полиции и экстренные службы.

Обстоятельства ДТП уточняются.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, БАШКИРИЯ, ДТП, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]