Шесть человек погибли при столкновении двух автомобилей в Башкирии

Автоавария в Караидельском районе Башкирии унесла жизни шести человек, сообщил начальник УГИБДД по республике Динар Гильмутдинов в своём блоге в понедельник.

"Около 16:40 на 73 км автодороги Бирск-Тастуба-Сатка в Караидельском районе, по предварительным данным, столкнулись "Лада Калина" и встречный "Богдан-2111". Известно, что "Калина" была на летней резине. В ней погибли два, в "Богдане" - четыре человека", - говорится в сообщении.

В настоящее время на месте дорожной аварии работают сотрудники полиции и экстренные службы.

Обстоятельства ДТП уточняются.