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Дальнее зарубежье 19.11.2018 19:42

Сирийская армия освободила от ИГ район на юге Сирии

Сирийские правительственные войска при поддержке ополченцев отбили район Тулул ас-Сафа в сирийской провинции Сувейда у боевиков террористической организации ИГ , сообщает в понедельник "Ассошиэйтед пресс".

Освобождение района произошло после нескольких недель боев, в результате которых есть погибшие с обеих сторон, отмечает агентство.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: СИРИЯ, ТЕРРОРИСТЫ, ОСВОБОЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]