Сирийская армия освободила от ИГ район на юге Сирии

Сирийские правительственные войска при поддержке ополченцев отбили район Тулул ас-Сафа в сирийской провинции Сувейда у боевиков террористической организации ИГ , сообщает в понедельник "Ассошиэйтед пресс".

Освобождение района произошло после нескольких недель боев, в результате которых есть погибшие с обеих сторон, отмечает агентство.