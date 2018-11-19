Жители мексиканской Тихуаны не хотят принимать толпы мигрантов

Жители приграничного мексиканского города Тихуана выступают против того, чтобы принимать в городе тысячи мигрантов и беженцев, пытающихся попасть на территорию США, передает в понедельник агентство "Ассошиэйтед пресс".
По его данным, за последние несколько дней в город прибыли около 3 тыс. мигрантов, которые с многотысячным караваном уже более месяца пересекают Центральную Америку с целью попасть на территорию США и получить там статус беженцев.
Федеральные власти ожидают, что число мигрантов, прибывающих на границу Мексики и США, вскоре может возрасти до 10 тыс. человек, отметило АП.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп задействовал особые полномочия, чтобы запретить предоставление убежища мигрантам, которые попадают на территорию США незаконным путем.
Это решение президента было во многом спровоцировано информацией о караванах мигрантов из Центральной Америки, движущихся в направлении границы США.
Кроме того, ранее Пентагон направил 7 тыс. дополнительных военнослужащих на границу с Мексикой для сдерживания каравана центральноамериканских мигрантов.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»