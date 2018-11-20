Американские сенаторы призывают голосовать против кандидатуры россиянина на пост главы Интерпола

Группа сенаторов США выступила с совместным обращением, в котором призывает администрацию президента США Дональда Трампа и членов Генассамблеи Интерпола выступить против кандидатуры россиянина Александра Прокопчука на предстоящих выборах президента организации.
"Избрание новым президентом Интерпола генерал-майора А. Прокопчука сродни идее поставить лису во главе курятника", - говорится в заявлении сенаторов, опубликованном на сайте республиканца Роджера Уикера.
Помимо Р.Уикера, под обращением подписались демократы Джен Шахин и Крис Кунс, а также республиканец Марко Рубио.
По мнению сенаторов, Россия регулярно злоупотребляет Интерполом "с целью сведения счетов и преследования политических оппонентов, диссидентов и журналистов".
"А.Прокопчук лично участвовал в этой стратегии запугивания, которая в конечном итоге направлена на ослабление демократических институтов и поощрение авторитарного режима Путина", - отметили они.
Сенаторы предупреждают, что, если А.Прокопчук будет избран главой Интерпола, то Россия продолжит "злоупотреблять красными уведомлениями" (сообщения об аресте, направляющиеся всем странам-членам организации - ИФ) и "блокировать усилия по реальной реформе" организации. Кроме того, они опасаются, А.Прокопчук получит доступ к конфиденциальным данным, которые "укрепят возможности Кремля в области преследования критиков, живущих за пределами России".
"По этим причинам мы настоятельно призываем все 192 члена отстаивать целостность Интерпола как законного международного правоохранительного механизма и голосовать против г-на Прокопчука", - пишут сенаторы.
Они также призвали администрацию Д.Трампа использовать свой голос и влияние, чтобы не допустить избрание А.Прокопчука.
А.Прокопчук занимал пост начальника Национального центрального бюро Интерпола МВД РФ с 14 июня 2011 года. Начиная с 10 ноября 2016 года по настоящий момент он является вице-президентом Интерпола.
Голосование по выборам президента Интерпола состоится в Дубае в среду.
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