Манат подешевел к рублю и евро, стабилен к доллару

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 20 ноября сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 20 ноября ЦБА установил 1,9459 манат/1EUR (19 ноября - 1,9377 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 20 ноября установил 0,0259 манат/1RUB (19 ноября - 0,0257 манат /1RUB).
Б.Рустамбеков
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»