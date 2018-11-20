Глава северокорейского государства остановился в Пекине по пути в Латинскую Америку

Председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ен Нам - прибыл в Пекин во вторник, сообщило южнокорейское информагентство "Ренхап".

"Ким Ен Нам, председатель президиума Верховного народного собрания КНДР, прибыл в международный аэропорт Пекина", - говорится в сообщении, и отмечается, что, предположительно, столица КНР - остановка на пути в Латинскую Америку.

"Ренхап" не исключает, что в период пребывания в Пекине северокорейский гость встретится с китайскими руководителями. О том, сколько Ким Ен Нам пробудет в Китае, не сообщается.

Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщало, что Ким Ен Нам возглавит делегацию, отправляющуюся с визитами на Кубу, в Венесуэлу и Мексику.

Северокорейское агентство также информировало, что планируется участие Ким Ен Нама в церемонии инаугурации избранного президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, которая запланирована на 1 декабря.