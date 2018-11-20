Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9377 RUR   0.0257 GBR   2.1803 TRY   0.3178

Цена на нефть

    $/bbl WTI   56.46 Brent   66.76

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 15° Завтра 13° 22 Ноя 11° 23 Ноя 11°

Дальнее зарубежье 20.11.2018 09:59

Глава северокорейского государства остановился в Пекине по пути в Латинскую Америку

Председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ен Нам - прибыл в Пекин во вторник, сообщило южнокорейское информагентство "Ренхап".

"Ким Ен Нам, председатель президиума Верховного народного собрания КНДР, прибыл в международный аэропорт Пекина", - говорится в сообщении, и отмечается, что, предположительно, столица КНР - остановка на пути в Латинскую Америку.

"Ренхап" не исключает, что в период пребывания в Пекине северокорейский гость встретится с китайскими руководителями. О том, сколько Ким Ен Нам пробудет в Китае, не сообщается.

Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщало, что Ким Ен Нам возглавит делегацию, отправляющуюся с визитами на Кубу, в Венесуэлу и Мексику.

Северокорейское агентство также информировало, что планируется участие Ким Ен Нама в церемонии инаугурации избранного президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, которая запланирована на 1 декабря.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КНДР, ЧИНОВНИК, ПЕКИН, ВИЗИТ


Похожие новости


КНДР подтвердила увольнение дяди Ким Чен Ына

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]