Азеришыг отбирает поставщика электрических счетчиков типа Smart-kart

ОАО «Азеришыг» отбирает поставщика счетчиков, говорится в объявлении общества.

Отбор проводится методом открытого тендера по 2 лотам: закупка 1 и 3-х фазных счетчиков электронного типа; закупка однофазных счетчиков марки МР-106 типа Smart-kart.

Стоимость участия в тендере по каждому из лотов составляет 400 манатов.

Для участия в тендере приглашаются компании, обладающие необходимыми финансовыми и техническими возможностями.

Тендерные предложения компаний принимаются до 16:00 8 января 2019 года. Тендерная процедура состоится 9 января.

Телефон для справок: (+99412)440-39-93 (внут. 23-32). Контактное лицо: Заур Абдуллаев.

Распоряжением президента Азербайджана от 10 февраля 2015 года ОАО «Бакыэлектрикшебеке» («Бакэлектросеть») было преобразовано в ОАО «Азеришыг» («Азерсвет»).

В функции ОАО «Азеришыг» входит покупка электроэнергии на территории Азербайджана, надежное, безопасное и эффективное энергоснабжение потребителей.

Б.Рустамбеков