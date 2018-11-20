Азеришыг отбирает поставщика электрических счетчиков типа Smart-kart

ОАО «Азеришыг» отбирает поставщика счетчиков, говорится в объявлении общества.
Отбор проводится методом открытого тендера по 2 лотам: закупка 1 и 3-х фазных счетчиков электронного типа; закупка однофазных счетчиков марки МР-106 типа Smart-kart.
Стоимость участия в тендере по каждому из лотов составляет 400 манатов.
Для участия в тендере приглашаются компании, обладающие необходимыми финансовыми и техническими возможностями.
Тендерные предложения компаний принимаются до 16:00 8 января 2019 года. Тендерная процедура состоится 9 января.
Телефон для справок: (+99412)440-39-93 (внут. 23-32). Контактное лицо: Заур Абдуллаев.
Распоряжением президента Азербайджана от 10 февраля 2015 года ОАО «Бакыэлектрикшебеке» («Бакэлектросеть») было преобразовано в ОАО «Азеришыг» («Азерсвет»).
В функции ОАО «Азеришыг» входит покупка электроэнергии на территории Азербайджана, надежное, безопасное и эффективное энергоснабжение потребителей.
Б.Рустамбеков
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»