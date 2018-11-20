Президент Алиев отмечает расширение двустороннего военного сотрудничества с Турцией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечает важное значение совместных военных учений в расширении двустороннего сотрудничества в сфере обороны между Баку и Анкарой.

На встрече с начальников Генштаба ВС Турции, армейским генералом Я.Гюлером И.Алиев отметил расширяющееся сотрудничество между двумя странами в сфере обороны и особое значение в этом совместных военных учений, сообщает сайт президента.

В свою очередь, глава Генштаба ВС Турции подчеркнул, что отношения между Баку и Анкарой носят стратегический характер.

Я.Гюлер выразил уверенность в дальнейшем успешном развитии Азербайджана, отметив, что Турция придает большое значение необходимости урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

Р.Бабаев