Пожар произошел на втором по размеру газохранилище Венгрии

Утечка газа и пожар произошли утром во вторник на втором по размеру подземном хранилище газа в Венгрии около Хайдусобосло (Hajduszoboszlo).
Владелец хранилища компания Magyar Foldgaztarolo Zrt. сообщает, что возгорание произошло на газопроводе газосборного коллектора. Газопроводы были отключены, скважины, питающие его, остановлены.
Жертв нет. Огонь пока не потушен. Агентство Bloomberg сообщает, что пламя пожара поднималось на высоту 15 м. Причину пожара предстоит установить позднее.
Magyar Foldgaztarolo отмечает, что ответственность за снабжение потребителей будет перераспределена между тремя другими хранилищами в стране.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»