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Дальнее зарубежье 20.11.2018 18:33

Мэй в среду обсудит Brexit в Брюсселе с Юнкером

Премьер-Министр Великобритании Тереза Мэй в среду встретится с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером в Брюсселе, где они обсудят Brexit, сообщают британские СМИ со ссылкой на Даунинг-стрит.

"В рамках продолжающихся переговоров по будущей основе (отношений ЕС и Великобритании - ИФ), премьер-министр Тереза Мэй отправится в Брюссель в среду вечером для встречи с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером", - заявила пресс-служба британского премьера.

Перед поездкой в Брюсселе во вторник у Т.Мэй запланировано заседание кабмина, участники которого, как ожидается, будут давить на премьера, чтобы она возобновила переговоры по ряду положений проекта соглашения по Brexit.

Т.Мэй в воскресенье сообщала, что на этой неделе она отправится с визитом в Брюссель для обсуждения Brexit.

Выступая 19 ноября перед участниками конфедерации британской промышленности (CBI), Т.Мэй заявила, что процесс Brexit не должен был быть простым, но она намерена достигнуть сделки по выходу из ЕС.

Британский кабинет министров 14 ноября согласовал 585-страничный проект соглашения о выходе Великобритании из состава ЕС. Однако проект соглашения, несмотря на поддержку со стороны правительства, был воспринят без особого оптимизма, как в ЕС, так и в Великобритании.

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Тэги: ЕС, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]