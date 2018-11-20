Дискредитация российского кандидата на пост главы Интерпола недопустима - МВД РФ

Кампания по дискредитации российского кандидата на пост главы Интерпола Александра Прокопчука направлена на политизацию международной полицейской организации, заявила "Интерфаксу" официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Сегодня в зарубежных средствах массовой информации мы наблюдаем кампанию, направленную на дискредитацию российского кандидата на пост президента Интерпола. В этой связи считаем недопустимым политизацию Интерпола как профессиональной международной организации, объединяющей усилия 192 стран в борьбе с транснациональной преступностью и терроризмом", - сказала И.Волк.
"В случае избрания Прокопчук будет, как и прежде, осуществлять свою деятельность исключительно в интересах международного полицейского сообщества", - добавила представитель МВД.
И.Волк отметила, что А.Прокопчук имеет многолетний опыт работы в правоохранительной сфере и является действующим вице-президентом Интерпола от Европы, "что подтверждает доверие и высокую оценку его деятельности в этой международной организации".
Ранее во вторник в Кремле расценили как вмешательство в выборы обращение группы сенаторов США к администрации Дональда Трампа и членам Генассамблеи Интерпола выступить против кандидатуры А.Прокопчука на выборах главы международной полицейской организации. "Этого письма мы не видели, мы читали соответствующие сообщения в СМИ. Но, наверное, это своеобразное вмешательство в избирательный процесс. В выборы международной организации", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив, что "это наглядное проявление (вмешательства)".
16 ноября газета "Файнэншл таймс" сообщила, что вице-президент Интерпола А..Прокопчук является одним из двух кандидатов на пост главы организации. Газета отметила, что выборы нового главы организации состоятся 21 ноября. Помимо А.Прокопчука, кандидатом на пост главы Интерпола является исполняющий обязанности главы организации Ким Чон Ян из Южной Кореи, который ранее занимал пост старшего вице-президента.
Предыдущий глава организации Мэн Хунвэй после ареста в Китае подал в отставку 7 октября. После него исполняющим обязанности президента стал Ким Чон Ян.
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