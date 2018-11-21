Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.934 RUR   0.0258 GBR   2.1746 TRY   0.3157

Цена на нефть

    $/bbl WTI   56.76 Brent   66.79

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° Завтра 11° 23 Ноя 11° 24 Ноя

Дальнее зарубежье 21.11.2018 17:42

Экс-министр по Brexit раскритиковал проект Мэй по выходу из ЕС

Бывший министр по делам Brexit Доминик Рааб считает, что текущий проект соглашения по Brexit может повлечь за собой долгосрочный вред для Великобритании.

"Отсутствие сделки подразумевает некоторый риск краткосрочной дестабилизации. С этой проблемой мы можем частично или полностью справиться. Но текущая сделка несет в себе и долгосрочный вред, от которого мы будем с трудом оправляться, она душит возможности, которые мог бы нам предоставить Brexit", - написал он в среду в статье для "Дейли телеграф".

Д.Рааб отметил, что он ранее в ноябре ушел в отставку, потому что не мог "в здравом уме поддержать предложенную сделку между Великобританией и ЕС".

По словам Д.Рааба, в определенный момент Великобритания была близка к достижению соглашения, которое он смог бы поддержать, но три недавно сделанные Лондоном уступки окончательно подорвали сделку.

Среди этих трех уступок Д.Рааб перечисляет "страховочный" план по ирландской границе, из-за которого, по его мнению, жители Северной Ирландии не будут иметь возможности противостоять мерам, вводимым ЕС. Проект сделки, заявляет Д.Рааб, подразумевает много дополнительных расходов для бизнеса Северной Ирландии.

"Это согласованная политическая попытка Еврокомиссии и правительства Ирландии заполучить Северную Ирландию в свою сферу контроля и зависимости", - пишет Д.Рааб.

Второй неудачной уступкой Д.Рааб назвал то, что проект соглашения позволяет ЕС наложить вето на попытку Великобритании прекратить действие "страховочного" плана.

Третьим проблемным пунктом проекта соглашения Д.Рааб считает то, что в нем не прописано положение о будущем соглашении о свободной торговле между ЕС и Великобританией, а вместо этого в нем указано, что стороны постараются "обустроить единую таможенную территорию".

Британский кабинет министров 14 ноября согласовал 585-страничный проект соглашения о выходе Великобритании из состава ЕС. Однако документ, несмотря на поддержку со стороны правительства, был воспринят без особого оптимизма, как в ЕС, так и в Великобритании. Так, в Великобритании после достижения договоренности по Brexit свои посты покинули сразу несколько членов кабинета, в том числе Д.Рааб и министр по делам Северной Ирландии Шейлеш Вара.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БРИТАНИЯ, ЭКС/МИНИСТР, BREXIT, МНЕНИЕ


Похожие новости


Экс-глава британского МИД Джонсон разводится с женой после 25 лет брака Британский экс-министр признал вину в махинациях с водительским удостоверением

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]