Экс-министр по Brexit раскритиковал проект Мэй по выходу из ЕС

Бывший министр по делам Brexit Доминик Рааб считает, что текущий проект соглашения по Brexit может повлечь за собой долгосрочный вред для Великобритании.

"Отсутствие сделки подразумевает некоторый риск краткосрочной дестабилизации. С этой проблемой мы можем частично или полностью справиться. Но текущая сделка несет в себе и долгосрочный вред, от которого мы будем с трудом оправляться, она душит возможности, которые мог бы нам предоставить Brexit", - написал он в среду в статье для "Дейли телеграф".

Д.Рааб отметил, что он ранее в ноябре ушел в отставку, потому что не мог "в здравом уме поддержать предложенную сделку между Великобританией и ЕС".

По словам Д.Рааба, в определенный момент Великобритания была близка к достижению соглашения, которое он смог бы поддержать, но три недавно сделанные Лондоном уступки окончательно подорвали сделку.

Среди этих трех уступок Д.Рааб перечисляет "страховочный" план по ирландской границе, из-за которого, по его мнению, жители Северной Ирландии не будут иметь возможности противостоять мерам, вводимым ЕС. Проект сделки, заявляет Д.Рааб, подразумевает много дополнительных расходов для бизнеса Северной Ирландии.

"Это согласованная политическая попытка Еврокомиссии и правительства Ирландии заполучить Северную Ирландию в свою сферу контроля и зависимости", - пишет Д.Рааб.

Второй неудачной уступкой Д.Рааб назвал то, что проект соглашения позволяет ЕС наложить вето на попытку Великобритании прекратить действие "страховочного" плана.

Третьим проблемным пунктом проекта соглашения Д.Рааб считает то, что в нем не прописано положение о будущем соглашении о свободной торговле между ЕС и Великобританией, а вместо этого в нем указано, что стороны постараются "обустроить единую таможенную территорию".

Британский кабинет министров 14 ноября согласовал 585-страничный проект соглашения о выходе Великобритании из состава ЕС. Однако документ, несмотря на поддержку со стороны правительства, был воспринят без особого оптимизма, как в ЕС, так и в Великобритании. Так, в Великобритании после достижения договоренности по Brexit свои посты покинули сразу несколько членов кабинета, в том числе Д.Рааб и министр по делам Северной Ирландии Шейлеш Вара.