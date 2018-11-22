Манат и доллар сохранили позиции на валютном аукционе

"ЦБА 22 ноября с участием Госнефтефонда Азербайджана провел валютный аукцион, на котором средневзвешенный курс маната сформировался на уровне 1,7 манат/$1", - сообщили в ЦБА.
На предыдущем валютном аукционе 20 ноября средневзвешенный курс также составил 1,7 манат/$1.
ЦБА с 12 января 2017 года стал применять новый механизм валютных аукционов. Аукционы проходят в форме односторонней продажи валюты в конкурентных условиях.
Заказы обеспечиваются от верхней цены к нижней.
А.Азизов
Азербайджан и Туркменистан привержены тесному взаимодействию на Каспии – Бердымухамедов
Азербайджан и Туркменистан подписали 20 документов для развития двустороннего сотрудничества
Алиев и Бердымухамедов отмечают наличие потенциала для развития азербайджано-туркменского сотрудничества
Минздрав направит 12 млн манатов на продолжение строительства больницы в Хырдалане
Пробационный контроль в Азербайджане посредством электронных средств ведется в отношении 500 человек – глава Минюста
В Азербайджане законодательно запретили трансляцию в дневное время телерадиопередач возрастной категории 16+
Франция введет штрафы для компаний, где женщинам платят меньше
Президент Азербайджана выделил 5 млн манатов на замену лифтов и работы по благоустройству в Сумгайыте
ГААД получит 1,5 млн манатов на капремонт автодорог города Сумгайыт
Суд в Тбилиси оставил в силе заочный приговор Саакашвили по делу об избиении экс-депутата
ЕС и Великобритания согласовали проект декларации об отношениях после Brexit
G20 планирует отказаться от осуждения протекционизма в коммюнике - FT
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
В РИКЦ в Баку представлена очередная выставка «Сюжеты о России»
Компания Bakcell получила благодарность от проекта «ASAN Письмо»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»