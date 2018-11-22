Минналогов Азербайджана предлагает ужесточить санкции за нарушения правил наличных расчетов

Министерство налогов Азербайджана предлагает унифицировать финансовые санкции за преднамеренное занижение налогов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве.

Данное предложение отражено в пакете изменений в Налоговый кодекс, представленных в парламент.

В частности, Минналогов предлагает ввести единую ставку санкции за нарушение правил ведения наличных денежных расчетов (за исключением случаев оптовой торговли). В случае первого факта нарушения в календарном году санкцию предлагается установить в размере 1 тыс. манатов (в настоящее время 400 манатов), при повторном нарушении – 3 тыс. манатов (800 манатов), при третьем и последующих случаях в течение календарного года – 6 тыс. манатов (1,2 тыс. манатов).

Кроме того, министерство предлагает ввести новую ставку санкции за занижение суммы налога, а также уклонение от перечисления причитающейся в бюджет налоговой суммы для лиц, ответственных за передачу этих данных. Размер санкции составит 25% от заниженной или уклоненной налоговой суммы (за исключением дополнительной налоговой суммы, исчисленной в результате камеральной налоговой проверки).

Минналогов также планирует ввести новые санкции для физических лиц и трудоспособных членов семей семейных сельских хозяйств за не предоставление необходимых отчетов по отчислениям на социальное страхование. В случае первого факта нарушения в календарном году санкция предложена в размере 3% от минимальной заработной платы, в случае повторного и последующего нарушения в календарном году – 6% от минимальной заработной платы.

А.Мамедов