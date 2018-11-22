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СНГ 22.11.2018 15:18

Суд в Таджикистане приговорил двух салафитов к шести с половиной годам лишения свободы

Суд в Худжанде на севере Таджикистана приговорил двух местных жителей к шести с половиной годам лишения свободы по обвинению в причастности к религиозному течению "Салафия", признанному экстремистской организацией и запрещенному в стране.

Еще шесть фигурантов дела, в том числе студенты факультета журналистики Худжандского университета, приговорены к шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима по обвинению в недонесении о преступлении, сообщают в четверг таджикские СМИ со ссылкой на данные суда.

По данным суда, возраст осужденных - 18-30 лет, они совместно арендовали жилье в городе Худжанд.

Деятельность религиозного течения "Салафия" была запрещена в Таджикистане решением Верховного суда в 2009 году, а в 2014 году организация признана экстремистской.

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, ЭКСТРЕМИСТЫ, СУД, ПРИГОВОР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]