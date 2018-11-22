Суд в Таджикистане приговорил двух салафитов к шести с половиной годам лишения свободы

Суд в Худжанде на севере Таджикистана приговорил двух местных жителей к шести с половиной годам лишения свободы по обвинению в причастности к религиозному течению "Салафия", признанному экстремистской организацией и запрещенному в стране.

Еще шесть фигурантов дела, в том числе студенты факультета журналистики Худжандского университета, приговорены к шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима по обвинению в недонесении о преступлении, сообщают в четверг таджикские СМИ со ссылкой на данные суда.

По данным суда, возраст осужденных - 18-30 лет, они совместно арендовали жилье в городе Худжанд.

Деятельность религиозного течения "Салафия" была запрещена в Таджикистане решением Верховного суда в 2009 году, а в 2014 году организация признана экстремистской.