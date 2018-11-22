Суд в Таджикистане приговорил двух салафитов к шести с половиной годам лишения свободы

Суд в Худжанде на севере Таджикистана приговорил двух местных жителей к шести с половиной годам лишения свободы по обвинению в причастности к религиозному течению "Салафия", признанному экстремистской организацией и запрещенному в стране.
Еще шесть фигурантов дела, в том числе студенты факультета журналистики Худжандского университета, приговорены к шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима по обвинению в недонесении о преступлении, сообщают в четверг таджикские СМИ со ссылкой на данные суда.
По данным суда, возраст осужденных - 18-30 лет, они совместно арендовали жилье в городе Худжанд.
Деятельность религиозного течения "Салафия" была запрещена в Таджикистане решением Верховного суда в 2009 году, а в 2014 году организация признана экстремистской.
Азербайджан и Туркменистан привержены тесному взаимодействию на Каспии – Бердымухамедов
Азербайджан и Туркменистан подписали 20 документов для развития двустороннего сотрудничества
Алиев и Бердымухамедов отмечают наличие потенциала для развития азербайджано-туркменского сотрудничества
ЦБ Азербайджана планирует на депозитном аукционе 26 ноября привлечь 350 млн манатов
Мировые цены на нефть к 2025-2030 гг опустятся до $50 за баррель - Орешкин
Экономика Азербайджана восстанавливается после кризиса от снижения цен на нефть в 2014г – Fitch
Минздрав направит 12 млн манатов на продолжение строительства больницы в Хырдалане
Пробационный контроль в Азербайджане посредством электронных средств ведется в отношении 500 человек – глава Минюста
В Азербайджане законодательно запретили трансляцию в дневное время телерадиопередач возрастной категории 16+
Франция введет штрафы для компаний, где женщинам платят меньше
Президент Азербайджана выделил 5 млн манатов на замену лифтов и работы по благоустройству в Сумгайыте
ГААД получит 1,5 млн манатов на капремонт автодорог города Сумгайыт
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
В РИКЦ в Баку представлена очередная выставка «Сюжеты о России»
Компания Bakcell получила благодарность от проекта «ASAN Письмо»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»