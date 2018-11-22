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Дальнее зарубежье 22.11.2018 14:48

Могерини заявила о необходимости привлечь к ответственности виновных в смерти Хашкаджи

Людей, ответственных за убийство саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи необходимо привлечь к ответственности, заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини на конференции в Турции, сообщает агентство "Анадолу".

"Тех, кто действительно причастен к убийству Хашкаджи, необходимо привлечь к ответственности", - цитирует агентство слова Ф.Могерини на пресс-конференции по итогам заседания Совета политического диалога высокого уровня Турция-ЕС в Анкаре.

Ф.Могерини заявила, что ЕС всегда призывал к тому, чтобы причастных к убийству Дж.Хашкаджи привлекли к ответственности, но выступает против того, чтобы это был смертный приговор, сообщает телеканал ТРТ.

"ООН, ЕС, G-20, Канада и многие другие рассматривают возможность провести независимое международное расследование убийства Хашкаджи, и мы полностью сотрудничаем с теми, кто просит, а Саудовская Аравия - нет",- заявил на пресс-конференции глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Кроме того, в ходе совместного выступления М.Чавушоглу выразил надежду на то, что страны ЕС поддержат Турцию в борьбе с терроризмом.

Ф.Могерини, в свою очередь, приветствовала усилия Турции по улучшению отношений с ЕС.

Дж.Хашкаджи исчез 2 октября во время визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Представители королевства неделями настаивали на том, что он покинул консульство живым. Однако 19 октября в Эр-Рияде все-таки признали, что журналист был убит внутри здания. Затем прокуратура Саудовской Аравии выдвинула обвинения против 11 человек, подозреваемых в причастности к убийству Дж.Хашкаджи в Стамбуле. В частности, пятерых обвиняемых прокуратура просит приговорить к смертной казни.

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Тэги: ЕС, САУДАРАВИЯ, ЖУРНАЛИСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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