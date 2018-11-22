ЕС и Великобритания согласовали проект декларации об отношениях после Brexit

Представители Лондона и Брюсселя согласовали проект декларации о будущих отношениях Великобритании и ЕС, заявил в четверг председатель Европейского совета Дональд Туск.

"Председатель Еврокомиссии проинформировал меня о том, что проект был согласован на уровне переговорщиков. Он был согласован на политическом уровне, теперь его предстоит одобрить лидерам (стран ЕС - ИФ)", - написал Д.Туск в Twitter.

Д.Туск отметил, что он отправил проект на изучение лидерам 27 стран, которые останутся в ЕС после Brexit.