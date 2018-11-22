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Дальнее зарубежье 22.11.2018 15:51

ЕС и Великобритания согласовали проект декларации об отношениях после Brexit

Представители Лондона и Брюсселя согласовали проект декларации о будущих отношениях Великобритании и ЕС, заявил в четверг председатель Европейского совета Дональд Туск.

"Председатель Еврокомиссии проинформировал меня о том, что проект был согласован на уровне переговорщиков. Он был согласован на политическом уровне, теперь его предстоит одобрить лидерам (стран ЕС - ИФ)", - написал Д.Туск в Twitter.

Д.Туск отметил, что он отправил проект на изучение лидерам 27 стран, которые останутся в ЕС после Brexit.

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Тэги: ЕС, БРИТАНИЯ, ПРОЕКТ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]