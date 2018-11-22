Президент Алиев уверен в росте объема транзита грузов между Азербайджаном и Туркменистаном

Подписанные Азербайджаном и Туркменистаном в четверг документы – показатель уровня отношений между Баку и Ашхабадом, заявил президент Ильхам Алиев.
«Подписано более 20 документов. И каждый из них имеет конкретный характер. Это показатель уровня наших отношений, показатель объема сотрудничества и показатель братского отношения друг к другу. Только с близкой страной можно работать по таким разным направлениям», - заявил И.Алиев в Ашхабаде по итогам встречи с туркменским коллегой Гурбагулу Бердымухамедовым, сообщает государственное информагентство Туркменистана.
Президент Азербайджана выразил готовность Баку к активной работе по увеличению товарооборота с Ашхабадом.
В частности, согласно информации, были даны соответствующие поручения межправительственной комиссии по увеличению экспорта из Азербайджана в Туркменистан, и из Туркменистана в Азербайджан.
И.Алиев отметил, что соглашение об увеличение объема перевалки грузов между Туркменбашинским международным морским портом и Бакинским международным морским торговым портом создаёт возможности для наращивания товарооборота и транзитных перевозок.
«Современная инфраструктура, большие инвестиции в транспортный сектор создают прекрасные условия для работы. Мы, безусловно, увидим растущий транзит между нашими странами по маршруту Восток-Запад и Запад-Восток», - отметил президент Азербайджана.
Ф.Исазаде
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