Эрдоган и кронпринц Саудовской Аравии могут встретиться на полях G20 - СМИ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман могут встретиться "на полях" саммита G20 в Аргентине, запланированного на конец ноября, сообщает в четверг "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на пресс-секретаря лидера Турции Ибрагима Калына.

"Мы изучаем расписание, это возможно", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности встречи Р.Т.Эрдогана и Мухаммеда бен Салмана в Буэнос-Айресе.

Если такой контакт состоится, то это станет первой встречей между саудовским кронпринцем и турецким президентом после убийства оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи в Стамбуле.

Ранее американское издание "Вашингтон пост" опубликовало информацию о выводах ЦРУ, согласно которым ответственность за убийство журналиста Дж.Хашкаджи лежит именно на саудовском наследном принце Мухаммеде бен Салмане.

В Эр-Рияде подобные сообщения опровергли, назвав их "безосновательными". Кроме того, глава МИД королевства Адель аль-Джубейр заявил, что Саудовская Аравия "не позволит, чтобы кто-либо пытался навредить руководству" страны.