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Регион 22.11.2018 16:25

Эрдоган и кронпринц Саудовской Аравии могут встретиться на полях G20 - СМИ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман могут встретиться "на полях" саммита G20 в Аргентине, запланированного на конец ноября, сообщает в четверг "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на пресс-секретаря лидера Турции Ибрагима Калына.

"Мы изучаем расписание, это возможно", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности встречи Р.Т.Эрдогана и Мухаммеда бен Салмана в Буэнос-Айресе.

Если такой контакт состоится, то это станет первой встречей между саудовским кронпринцем и турецким президентом после убийства оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи в Стамбуле.

Ранее американское издание "Вашингтон пост" опубликовало информацию о выводах ЦРУ, согласно которым ответственность за убийство журналиста Дж.Хашкаджи лежит именно на саудовском наследном принце Мухаммеде бен Салмане.

В Эр-Рияде подобные сообщения опровергли, назвав их "безосновательными". Кроме того, глава МИД королевства Адель аль-Джубейр заявил, что Саудовская Аравия "не позволит, чтобы кто-либо пытался навредить руководству" страны.

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Тэги: ТУРЦИЯ, САУДАРАВИЯ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]