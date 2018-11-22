МАГАТЭ призывает Пхеньян разрешить провести проверку на ядерных объектах в КНДР

В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) призвали северокорейские власти разрешить экспертам организации приехать в КНДР и провести проверку на ядерных объектах, сообщает в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс".
Выступая в Вене, гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано пояснил, что в районе ядерного центра Йонбен наблюдается "некая активность". Однако он отметил, что "без доступа (на ядерные объекты - ИФ) агентство не может выяснить характер и цель этой активности".
"Я призываю КНДР полностью выполнять свои обязательства в рамках соответствующих резолюций СБ ООН, сотрудничать с агентством и решать важные вопросы", - подчеркнул глава МАГАТЭ.
Ю.Амано отметил, что МАГАТЭ готово сыграть ведущую роль в том, что касается обеспечения контроля и проверки ядерной программы КНДР.
"Агентство продолжает активизировать подготовку для того, чтобы сыграть ключевую роль в обеспечении проверки северокорейской ядерной программы, если будет заключено соответствующее политическое соглашение среди имеющих к этому отношение стран", - добавил глава МАГАТЭ.
"Ассошиэйтед пресс" напоминает, что инспекторы МАГАТЭ были высланы из КНДР в 2009 году.
В сентябре в Пхеньяне состоялся третий межкорейский саммит. По итогам переговоров Южная Корея и КНДР впервые договорились, в частности, о конкретных шагах в области денуклеаризации.
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