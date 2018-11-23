Чавушоглу предположил, что Трамп намерен закрыть глаза на убийство Хашкаджи

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу предположил в пятницу, что американский президент Дональд Трамп в какой-то мере намерен закрыть глаза на убийство журналиста Джамаля Хашкаджи.
"В некотором смысле Трамп говорит, что закроет глаза (на убийство Дж.Хашкаджи - ИФ)", - заявил он в интервью телеканалу "Си-Эн-Эн тюрк".
По словам министра, убийство оппозиционного саудовского журналиста в генконсульстве в Стамбуле не навредило связям США и Саудовской Аравии.
Накануне президент США заявил, что в Вашингтоне не желают расширять санкции против Эр-Рияда, и что спрос Саудовской Аравии на американские вооружения создает множество рабочих мест в США.
Обозреватель газеты "Вашингтон пост" Дж.Хашкаджи был убит 2 октября на территории генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Турция ведет официальное расследование инцидента.
Во время убийства Дж.Хашкаджи в генконсульстве находилась официальная делегация из Эр-Рияда, члены которой связаны с наследным принцем королевства Мухаммедом бин Салманом Аль Саудом.
Власти Саудовской Аравии отрицают причастность к покушению. В королевстве был взят под стражу 21 человек в связи с делом об убийстве журналиста. Им предъявлены обвинения, в отношении пятерых из них прокуратура намерена добиваться смертной казни.
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