Чешское правительство преодолело вотум недоверия

Правительство Чехии под руководством Андрея Бабиша заручилось доверием депутатов парламента на голосовании, инициированном оппозицией, сообщает чешское радио.
Для вынесения вотума недоверия требовался 101 голос, в то время как против нынешнего правительства высказались 92 депутата.
Оппозиция инициировала голосование по вопросу о недоверии правительству после публикации интервью сына чешского премьера Андрея Бабиша-младшего, в котором он сообщил, что люди из окружения отца вывозили его в Москву, а затем в Крым, где некоторое время удерживали против его воли, чтобы помешать расследованию получения мошенническим путем 2 млн евро из фондов ЕС фирмой, записанной на его имя.
Глава чешского правительства опроверг это, отметив, что у сына наблюдаются психические проблемы, и что он болен шизофренией.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»