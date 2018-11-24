Чешское правительство преодолело вотум недоверия

Правительство Чехии под руководством Андрея Бабиша заручилось доверием депутатов парламента на голосовании, инициированном оппозицией, сообщает чешское радио.

Для вынесения вотума недоверия требовался 101 голос, в то время как против нынешнего правительства высказались 92 депутата.

Оппозиция инициировала голосование по вопросу о недоверии правительству после публикации интервью сына чешского премьера Андрея Бабиша-младшего, в котором он сообщил, что люди из окружения отца вывозили его в Москву, а затем в Крым, где некоторое время удерживали против его воли, чтобы помешать расследованию получения мошенническим путем 2 млн евро из фондов ЕС фирмой, записанной на его имя.

Глава чешского правительства опроверг это, отметив, что у сына наблюдаются психические проблемы, и что он болен шизофренией.