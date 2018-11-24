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Дальнее зарубежье 24.11.2018 13:46

Чешское правительство преодолело вотум недоверия

Правительство Чехии под руководством Андрея Бабиша заручилось доверием депутатов парламента на голосовании, инициированном оппозицией, сообщает чешское радио.

Для вынесения вотума недоверия требовался 101 голос, в то время как против нынешнего правительства высказались 92 депутата.

Оппозиция инициировала голосование по вопросу о недоверии правительству после публикации интервью сына чешского премьера Андрея Бабиша-младшего, в котором он сообщил, что люди из окружения отца вывозили его в Москву, а затем в Крым, где некоторое время удерживали против его воли, чтобы помешать расследованию получения мошенническим путем 2 млн евро из фондов ЕС фирмой, записанной на его имя.

Глава чешского правительства опроверг это, отметив, что у сына наблюдаются психические проблемы, и что он болен шизофренией.

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Тэги: ЧЕХИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ДОВЕРИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]