Информаторы о корпоративных нарушениях получили в США за год рекордные $168 млн

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) сообщила, что выплатила за прошлый финансовый год за информацию о нарушениях законодательства на финансовом рынке в общей сложности $168 млн, они достались 13 информаторам.
Рекордным стало также число наводок, полученных за год комиссией - 5282.
Выплаченная за год сумма стала не просто рекордной, она превышает награды за весь предыдущий период действия программы. За предшествующие 6 лет SEC было выплачено $158 млн 46 гражданам.
В прошлом фингоду Комиссией были произведены и две рекордные по сумме выплаты - $83 млн 3 гражданам и $54 млн - двум.
Около 69% информаторов - бывшие или текущие сотрудники самих компаний.
Комиссия никогда не раскрывает каких-либо подробностей в отношении информаторов. В пресс-релизах SEC обычно лишь говорится, что без помощи инсайдера в данном конкретном случае ей чрезвычайно сложно было бы выявить нарушение законодательства о рынке ценных бумаг.
По закону, добровольцы-информаторы, если их сведения о нарушениях законодательства подтвердились, должны получать 10-30% от суммы штрафов, которые уплачивают в итоге компании-нарушители.
Как сообщалось, Банк России также хочет внедрить на российском финансовом рынке институт информаторов, пойдя по пути американского регулятора.
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