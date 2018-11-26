Погранслужба, национальная гвардия, полиция и госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям переведены на усиленный вариант несения службы

Государственная пограничная служба Украины, Национальная гвардия, Национальная полиция и Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям переведены на усиленный вариант несения службы, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
Как сообщает пресс-служба МВД на странице в соцсети Фейсбук, соответствующее поручение дал А.Аваков во время экстренного заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).
Совет национальной безопасности и обороны Украины единогласно подержал предложение президента Украины Петра Порошенко ввести военное положение сроком на 60 суток, заявил секретарь СНБО Украины Александр Турчинов, сообщает пресс-служба СНБО ночью в понедельник.
Ранее сообщалось, что с целью принудительной остановки украинских военных кораблей российские пограничники были вынуждены применить оружие.
Как сообщили в ЦОС ФСБ России, нарушившие государственную границу России суда ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" в 19:00 25 ноября осуществили очередную попытку незаконных действий в пределах территориального моря РФ.
На законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ РФ и Черноморского флота РФ о немедленной остановке не реагировали, совершали опасное маневрирование.
С целью принудительной остановки украинских военных кораблей применено оружие. В результате в территориальных водах РФ в Черном море все три судна ВМС Украины задержаны. Трем раненым военнослужащим ВС Украины оказана медицинская помощь. Угрозы их жизни нет.
По факту нарушения государственной границы РФ возбуждено уголовное дело.
Следует отметить, что украинской стороне известен порядок прохождения военных кораблей через территориальное море РФ и по Керчь-Еникальскому каналу. Этот порядок уже ранее использовался ими для осуществления мирного прохода.
Киев/Москва. 26 ноября. ИНТЕРФАКС - Государственная пограничная служба Украины, Национальная гвардия, Национальная полиция и Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям переведены на усиленный вариант несения службы, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
Как сообщает пресс-служба МВД на странице в соцсети Фейсбук, соответствующее поручение дал А.Аваков во время экстренного заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).
Совет национальной безопасности и обороны Украины единогласно подержал предложение президента Украины Петра Порошенко ввести военное положение сроком на 60 суток, заявил секретарь СНБО Украины Александр Турчинов, сообщает пресс-служба СНБО ночью в понедельник.
Ранее сообщалось, что с целью принудительной остановки украинских военных кораблей российские пограничники были вынуждены применить оружие.
Как сообщили в ЦОС ФСБ России, нарушившие государственную границу России суда ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" в 19:00 25 ноября осуществили очередную попытку незаконных действий в пределах территориального моря РФ.
На законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ РФ и Черноморского флота РФ о немедленной остановке не реагировали, совершали опасное маневрирование.
С целью принудительной остановки украинских военных кораблей применено оружие. В результате в территориальных водах РФ в Черном море все три судна ВМС Украины задержаны. Трем раненым военнослужащим ВС Украины оказана медицинская помощь. Угрозы их жизни нет.
По факту нарушения государственной границы РФ возбуждено уголовное дело.
Следует отметить, что украинской стороне известен порядок прохождения военных кораблей через территориальное море РФ и по Керчь-Еникальскому каналу. Этот порядок уже ранее использовался ими для осуществления мирного прохода.
гс
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