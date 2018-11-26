Пикетчики забросали файерами здание генконсульства РФ в Харькове

Активисты украинских националистических организаций пикетируют генеральное консульство Российской Федерации в связи с событиями в Азовском море.

Активисты скандируют лозунги, бросают на территорию консульства файеры, дымовые шашки, бутылки и яйца.

В какой-то момент на территории российского консульства загорелось дерево, но затем его потушили. Рядом со зданием дипучреждения дежурит пожарная машина.

По периметру консульство общественный порядок охраняют подразделения Национальной гвардии и полиции (всего около 100 человек). Они не препятствуют действиям пикетчиков.