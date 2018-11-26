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СНГ 26.11.2018 13:36

Пикетчики забросали файерами здание генконсульства РФ в Харькове

Активисты украинских националистических организаций пикетируют генеральное консульство Российской Федерации в связи с событиями в Азовском море.

Активисты скандируют лозунги, бросают на территорию консульства файеры, дымовые шашки, бутылки и яйца.

В какой-то момент на территории российского консульства загорелось дерево, но затем его потушили. Рядом со зданием дипучреждения дежурит пожарная машина.

По периметру консульство общественный порядок охраняют подразделения Национальной гвардии и полиции (всего около 100 человек). Они не препятствуют действиям пикетчиков.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, ХАРЬКОВ, РОССИЯ, ПИКЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]