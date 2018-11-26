Азербайджан в январе-сентябре удвоил поставки вина в Россию

Азербайджан в январе-сентябре 2018 года экспортировал вина и винного сусла на $5 млн 527,59 тыс., сообщили «Интерфакс- Азербайджан» в правительстве.

«В январе-сентябре Азербайджан экспортировал 493,8 тыс. декалитров вина и винного сусла на сумму $5 млн 527,59 тыс. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт увеличился в 2,01 раза», - отметили в правительстве.

Основной экспорт этой продукции пришелся на Россию. «За 9 месяцев 2018 года в РФ экспортировано 471,47 тыс. декалитров (рост в 2,27 раза) на сумму $4 млн. 789 тыс. (рост на 57%)», - подчеркнули в правительстве.

Как сообщалось ранее, в Азербайджане в 2017 году объем производства продукции виноделия составил 1 млн декалитров, из которых 375 тыс. декалитров было направлено на экспорт.

При этом одной из задач является увеличение к 2026 году экспорта продукции виноделия в 5 раз. Таким образом, к концу 2025 года экспорт продукции виноделия должен составить 1,875 млн декалитров.

В 2017 году винная продукция Азербайджана экспортировалась по средней цене $1,2 тыс. за 1 тонну.

В 2017 году основным рынком экспорта для Азербайджана являлась Россия – 338 тыс. декалитров.

Б.Рустамбеков