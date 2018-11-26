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Бизнес и законодательство 26.11.2018 15:58

Азербайджан в январе-сентябре удвоил поставки вина в Россию

Азербайджан в январе-сентябре 2018 года экспортировал вина и винного сусла на $5 млн 527,59 тыс., сообщили «Интерфакс- Азербайджан» в правительстве.

«В январе-сентябре Азербайджан экспортировал 493,8 тыс. декалитров вина и винного сусла на сумму $5 млн 527,59 тыс. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт увеличился в 2,01 раза», - отметили в правительстве.

Основной экспорт этой продукции пришелся на Россию. «За 9 месяцев 2018 года в РФ экспортировано 471,47 тыс. декалитров (рост в 2,27 раза) на сумму $4 млн. 789 тыс. (рост на 57%)», - подчеркнули в правительстве.

Как сообщалось ранее, в Азербайджане в 2017 году объем производства продукции виноделия составил 1 млн декалитров, из которых 375 тыс. декалитров было направлено на экспорт.

При этом одной из задач является увеличение к 2026 году экспорта продукции виноделия в 5 раз. Таким образом, к концу 2025 года экспорт продукции виноделия должен составить 1,875 млн декалитров.

В 2017 году винная продукция Азербайджана экспортировалась по средней цене $1,2 тыс. за 1 тонну.

В 2017 году основным рынком экспорта для Азербайджана являлась Россия – 338 тыс. декалитров.

Б.Рустамбеков

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Тэги: РОССИЯ, ВИНО, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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