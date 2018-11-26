Запуск казахстанских спутников с базы Ванденберг в Калифорнии отложен

Запуск двух первых казахстанских научно-технологических спутников ракетой-носителем Falcon-9 американской компании Space X перенесен, ориентировочно, на 29 ноября, сообщил агентству "Интерфакс-Казахстан" в понедельник министр оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Бейбут Атамкулов.
"Планы остались. Запуск будет 29 числа, скорее всего", - сказал Б.Атамкулов.
По его словам, решение о переносе даты пуска приняла американская компания.
Запуск спутников научного назначения KazSaySat и технологического назначения KazistiSat ракетой-носителем Falcon-9 был намечен на 20 ноября с базы ВВС США Ванденберг в Калифорнии, однако не состоялся.
Ранее пресс-секретарь Миноборонаэропрома Казахстана Асет Нуркенов заявлял, что данная стартовая площадка для запуска первых научных спутников Казахстана была выбрана поскольку "дешевле производить запуск на Falcon-9". Сумму он не назвал, сославшись на "коммерческую тайну", но отметил, что в последующем подобные спутники Казахстан будет запускать с "Байконура".
Президент Азербайджана утвердил ряд соглашений подписанных с Россией
Алиев утвердил азербайджано-российское межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере туризма
Президент Алиев назначил Гаджиева завотделом по вопросам внешней политики Администрации президента
Goldman Sachs видит привлекательные возможности для инвестиций в нефть, золото и базовые металлы
Westinghouse готова на 100% обеспечивать украинские АЭС ядерным топливом - Минэнергоугля
CNPC официально заменила Total в иранском проекте Южный Парс - министр нефти Ирана
Киберпонедельник установит рекорд онлайн-продаж в США - прогноз
Более 110 женщин покончили с собой в Азербайджане за 9 месяцев - МВД
Пожар на строительном рынке в Подмосковье ликвидирован - МЧС
ИВ Шеки направит более $1 млн на благоустройство города
Франция введет штрафы для компаний, где женщинам платят меньше
Президент Азербайджана выделил 5 млн манатов на замену лифтов и работы по благоустройству в Сумгайыте
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Сaspian European Club проведет New Year Party
Компания Bakcell помогает людям с ограниченными возможностями найти работу
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»