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Запуск казахстанских спутников с базы Ванденберг в Калифорнии отложен

Запуск двух первых казахстанских научно-технологических спутников ракетой-носителем Falcon-9 американской компании Space X перенесен, ориентировочно, на 29 ноября, сообщил агентству "Интерфакс-Казахстан" в понедельник министр оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Бейбут Атамкулов.

"Планы остались. Запуск будет 29 числа, скорее всего", - сказал Б.Атамкулов.

По его словам, решение о переносе даты пуска приняла американская компания.

Запуск спутников научного назначения KazSaySat и технологического назначения KazistiSat ракетой-носителем Falcon-9 был намечен на 20 ноября с базы ВВС США Ванденберг в Калифорнии, однако не состоялся.

Ранее пресс-секретарь Миноборонаэропрома Казахстана Асет Нуркенов заявлял, что данная стартовая площадка для запуска первых научных спутников Казахстана была выбрана поскольку "дешевле производить запуск на Falcon-9". Сумму он не назвал, сославшись на "коммерческую тайну", но отметил, что в последующем подобные спутники Казахстан будет запускать с "Байконура".

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Тэги: КАЗАХСТАН, СПУТНИКИ, США, ДАТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]