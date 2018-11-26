Запуск казахстанских спутников с базы Ванденберг в Калифорнии отложен

Запуск двух первых казахстанских научно-технологических спутников ракетой-носителем Falcon-9 американской компании Space X перенесен, ориентировочно, на 29 ноября, сообщил агентству "Интерфакс-Казахстан" в понедельник министр оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Бейбут Атамкулов.

"Планы остались. Запуск будет 29 числа, скорее всего", - сказал Б.Атамкулов.

По его словам, решение о переносе даты пуска приняла американская компания.

Запуск спутников научного назначения KazSaySat и технологического назначения KazistiSat ракетой-носителем Falcon-9 был намечен на 20 ноября с базы ВВС США Ванденберг в Калифорнии, однако не состоялся.

Ранее пресс-секретарь Миноборонаэропрома Казахстана Асет Нуркенов заявлял, что данная стартовая площадка для запуска первых научных спутников Казахстана была выбрана поскольку "дешевле производить запуск на Falcon-9". Сумму он не назвал, сославшись на "коммерческую тайну", но отметил, что в последующем подобные спутники Казахстан будет запускать с "Байконура".