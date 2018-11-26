Против начальника охраны экс-президента Армении Саргсяна и его жены возбуждено новое дело

Специальная следственная служба (ССС) Армении возбудила уголовное дело в отношении бывшего первого замначальника Службы госохраны генерал-майора Вачагана Казаряна и его супруги Рузанны Бегларян по статье "легализация доходов, полученных незаконным путем в особо крупных размерах".
Как сообщает пресс-служба ССС, В.Казарян и Р.Бегларян, фактически руководя финансовыми доходами клуба-ресторана "Янс", с 2013 года по май 2018 года уклонились от выплаты 771 млн драмов ($1 млн 590 тыс) налогов.
"Намереваясь скрыть преступное происхождение этих финансовых средств, супруги по предварительному сговору конвертировали эту сумму в качестве вкладов в разные банки Армении, получали от них проценты, приобрели недвижимость, которое сдавали в аренду и получали доход. Следствие продолжается", - отметили в ССС.
В ноябре Кассационный суд Армении удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры республики, выступавшей против освобождения под залог В.Казаряна, который обвиняется также в незаконном обогащении.
В июле Апелляционный суд Армении удовлетворил ходатайство адвокатов об изменении меры пресечения В.Казаряну с ареста на подписку о невыезде при выплате залога в размере 1 млрд драмов (около $2,1 млн).
В конце июня суд в Ереване арестовал на два месяца В.Казаряна, который возглавлял службу охраны бывшего президента Армении Сержа Саргсяна.
Он обвиняется в незаконном обогащении, а также предъявлено обвинение в том, что он и связанные с ним лица (близкие родственники) скрыли крупные суммы денег и имущество, которое, согласно закону, должны были задекларировать.
В.Казарян был задержан при выходе из банка по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных статьей 301.1 УК Армении (незаконное обогащение). При личном досмотре в его сумке было обнаружено $120 тыс. и 436 млн драмов (около $900 тыс.).
В.Казарян сообщил, что обналичил сумму, чтобы вернуть ее истинному хозяину этих средств, однако отказался сообщить его имя.
Кроме того, при личном обыске в кармане В.Казаряна было обнаружено 213 тыс. драмов ($440), $500 долларов, а в автомобиле "Лексус" - еще $50 тыс., сообщали тогда в пресс-центре Службы национальной безопасности.
Следствием были получены оперативные данные о том, что В.Казарян собирался обналичить в банке 1,5 млрд драмов ($3,1 млн), которые находятся на двух счетах - его и супруги.
"Для обналичивания этой суммы В.Казарян собирался выплатить банку 17 млн. драмов ($35 тыс.). Следователям он сообщил, что забыл представить эту сумму в декларации", - отметили в СНБ.
Ранее Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело по статье "уклонение гражданина от представления декларации о его имуществе, доходах, когда подача декларации является обязательной" против В.Казаряна и его жены.
В рамках дела были проведены обыски в принадлежащем Р.Бегларян ресторане "Янс" и доме. Было обнаружено 35 млн драмов, $1,1 млн, 230,5 тыс. евро, двое наручных часов "Франк Мюллер", автомобили "Рендж Ровер" и "Мерседес".
В СК Армении отметили, что в налоговых декларациях супругов отсутствовали обнаруженные при обыске крупные суммы и дорогостоящие вещи.
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