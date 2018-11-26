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СНГ 26.11.2018 21:56

Экипаж "Союза", не сумевший из-за аварии добраться на МКС, повторят попытку 1 марта - источник

Участники экипажа корабля "Союз МС-10", который в октябре из-за аварии ракеты-носителя совершил аварийную посадку через несколько минут после старта с "Байконура", вновь предпримут попытку добраться до Международной космической станции (МКС), сообщил "Интерфаксу" источник на "Байконуре".

"Космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг из экипажа аварийного "Союза МС-10" вместе с астронавтом Кристиной Кук войдут в состав основного экипажа корабля "Союз МС-12", который стартует 1 марта", - сказал источник.

Как сообщалось, 11 октября при запуске с космодрома Байконур к МКС ракеты "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-10" возникла нештатная ситуация, экипажу пришлось совершить аварийную посадку в Казахстане.

Авария произошла спустя две минуты после старта.

Причиной аварии госкомиссия назвала неисправный датчик, из-за которого один из боковых блоков первой ступени отделился нештатно и ударил по второй ступени, изменив направление полета, что вызвало срабатывание системы аварийного спасения экипажа.

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Тэги: РОССИЯ, СОЮЗ, ЭКИПАЖ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]