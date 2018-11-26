Участники экипажа корабля "Союз МС-10", который в октябре из-за аварии ракеты-носителя совершил аварийную посадку через несколько минут после старта с "Байконура", вновь предпримут попытку добраться до Международной космической станции (МКС), сообщил "Интерфаксу" источник на "Байконуре".
"Космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг из экипажа аварийного "Союза МС-10" вместе с астронавтом Кристиной Кук войдут в состав основного экипажа корабля "Союз МС-12", который стартует 1 марта", - сказал источник.
Как сообщалось, 11 октября при запуске с космодрома Байконур к МКС ракеты "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-10" возникла нештатная ситуация, экипажу пришлось совершить аварийную посадку в Казахстане.
Авария произошла спустя две минуты после старта.
Причиной аварии госкомиссия назвала неисправный датчик, из-за которого один из боковых блоков первой ступени отделился нештатно и ударил по второй ступени, изменив направление полета, что вызвало срабатывание системы аварийного спасения экипажа.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»