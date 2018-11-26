Израиль, Кипр, Греция и Италия намерены построить газопровод к 2025 году

Израиль, Кипр, Греция и Италия при поддержке Европейского союза после двух лет интенсивных переговоров достигли соглашения о строительстве самого протяженного подводного газопровода в мире, по которому природный газ будет экспортироваться из восточного Средиземноморья в Европу, сообщает израильское издание Globes.

Первоначальный меморандум о взаимопонимании был подписан в декабре 2017 года. За прошедший год страны согласовали детальную информацию относительно трубопровода, которая будет представлена на утверждение ЕС на этой неделе.

Ожидается, что окончательное соглашение будет подписано в феврале 2019 года.

По оценкам, на согласование финансирования проекта уйдет один год, на само строительство - еще пять лет. Таким образом, если все пойдет согласно планам, газопровод будет достроен в 2025 году.

Расходы на строительство газопровода длиной свыше 2 тыс. километров составят около 25 млрд шекелей (6 млрд евро), сообщалось два года назад при анонсировании проекта. Трубопровод планируется проложить по дну Средиземного моря на глубине 3-3,5 километра от месторождений Израиля до Кипра, а затем до Крита и через материковую часть Греции до Италии.

Мощность газопровода будет составлять до 20 млрд кубометров в год.

Евросоюз выделил на технико-экономическое обоснование 70 млн евро.