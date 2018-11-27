Помилованный в ОАЭ британский ученый вернулся на родину

Британский ученый Мэтью Хеджес во вторник прилетел в лондонский аэропорт Хитроу после того, как накануне появилась информация о его помиловании, сообщает британская телерадиокорпорация Би-би-си.

По возращении в Британию он заявил журналистам, что благодарен своей супруге Даниэле и семье, которые помогли решить вопрос с его освобождением.

31-летний британец М.Хеджес обучался в Даремском университете в Англии. Он отправился в ОАЭ, чтобы собрать материалы для написания диссертации. Там он был признан виновным в шпионаже в пользу британского правительства.

М.Хеджеса задержали в мае этого года в аэропорту Дубая, откуда он должен был вернуться в Великобританию после проведенного исследования. Затем он был помещен в камеру одиночного заключения на пять месяцев. В течение этого времени его несколько раз допрашивали без адвоката или представителя консульства.

Судебное заседание в Абу-Даби состоялось на прошлой неделе и длилось всего пять минут, по итогам которого его приговорили к пожизненному заключению за шпионаж.

Накануне стало известно, что М.Хеджес был помилован президентом ОАЭ.