Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9273 RUR   0.0254 GBR   2.1783 TRY   0.3242

Цена на нефть

    $/bbl WTI 50.42 -4.12 Brent 58.80 -3.80

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° Завтра 12° 17° 29 Ноя 14° 30 Ноя

Дальнее зарубежье 27.11.2018 16:00

Помилованный в ОАЭ британский ученый вернулся на родину

Британский ученый Мэтью Хеджес во вторник прилетел в лондонский аэропорт Хитроу после того, как накануне появилась информация о его помиловании, сообщает британская телерадиокорпорация Би-би-си.

По возращении в Британию он заявил журналистам, что благодарен своей супруге Даниэле и семье, которые помогли решить вопрос с его освобождением.

31-летний британец М.Хеджес обучался в Даремском университете в Англии. Он отправился в ОАЭ, чтобы собрать материалы для написания диссертации. Там он был признан виновным в шпионаже в пользу британского правительства.

М.Хеджеса задержали в мае этого года в аэропорту Дубая, откуда он должен был вернуться в Великобританию после проведенного исследования. Затем он был помещен в камеру одиночного заключения на пять месяцев. В течение этого времени его несколько раз допрашивали без адвоката или представителя консульства.

Судебное заседание в Абу-Даби состоялось на прошлой неделе и длилось всего пять минут, по итогам которого его приговорили к пожизненному заключению за шпионаж.

Накануне стало известно, что М.Хеджес был помилован президентом ОАЭ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БРИТАНИЯ, ОАЭ, УЧЕНЫЙ, ВОЗВРАЩЕНИЕ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]