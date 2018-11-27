В Киеве создали совет обороны

Введение военного положения в ряде областей Украины не повлияет на обеспечение жизнедеятельности столицы, заявил мэр Киева Виталий Кличко.
"В столице, как и в других регионах, создан совет обороны города. Наша главная задача - обеспечить жизнедеятельность Киева, а также предоставить ту помощь, которая потребуется от нас", - цитирует В.Кличко пресс-служба Киевской городской государственной администрации во вторник.
По словам мэра, столица продолжает обычную жизнь. "Но мы понимаем, что может быть много провокаций, могут произойти различные события. Мы просчитываем различные сценарии. Полиция в столице сегодня работает в усиленном режиме ", - отметил он.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»