В Баку открылась фотовыставка «Тегеран-43»

27 ноября 2018 года в Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ) открылась фотовыставка «Тегеран-43», приуроченная к 75-летию Тегеранской конференции глав правительств СССР, США и Великобритании - трех держав антигитлеровской коалиции.

В состав фотовыставки вошли архивные фотографии и материалы, предоставленные Центральным музеем Великой Отечественной войны (город Москва).

Гостей выставки приветствовал заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Азербайджане Александр Каламин.