Суд Евросоюза рассматривает иск шотландских противников Brexit

Иск шотландских парламентариев, настаивающих на праве Британии в одностороннем порядке отменить процесс Brexit, начал рассматривать во вторник Европейский суд, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).
"Высшая судебная инстанция (ЕС - ИФ) во вторник приступила к рассмотрению вопроса о том, может ли Великобритания в одностороннем порядке отменить свое решение о выходе из ЕС до наступления срока выхода - 29 марта", - говорится в сообщении агентства.
АП отмечает, что в статье 50 Лиссабонского договора, который является основополагающим актом Евросоюза, детально не прописана процедура выхода государства-члена из ЕС.
В связи с отсутствием детального руководства по этому вопросу истцы ранее поставили перед шотландским судом вопрос о том, может ли Британия в одностороннем порядке остановить реализацию процесса Brexit. В итоге Сессионный суд - высшая судебная инстанция Шотландии по гражданским делам - принял решение о передаче иска в Европейский суд.
Ожидается, что у суда ЕС уйдет несколько недель на рассмотрение иска шотландских парламентариев. Тем не менее, суду может потребоваться гораздо больше времени для вердикта, и решение будет принято незадолго до наступления срока выхода Британии из ЕС.
Главы государств и правительств 27 стран Евросоюза в воскресенье на внеочередном заседании Европейского совета утвердили соглашение о выходе Великобритании из ЕС и декларацию о будущих отношениях.
Теперь проект сделки по Brexit должен выдержать голосование в британском парламенте и Европарламенте. Согласно британским СМИ, в Великобритании все больше опасаются возможности того, что сделка не пройдет парламент.
Британский парламент проголосует по соглашению Британии с ЕС по Brexit 11 декабря, а сам выход Великобритании из Евросоюза намечен на 29 марта 2019 года.
В ходе референдума в июне 2016 года большинство жителей Британии (51,9%) высказались за выход страны из состава ЕС.
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