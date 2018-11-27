Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9273 RUR   0.0254 GBR   2.1783 TRY   0.3242

Цена на нефть

    $/bbl WTI 50.42 -4.12 Brent 58.80 -3.80

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° Завтра 12° 17° 29 Ноя 13° 30 Ноя

Дальнее зарубежье 27.11.2018 18:11

Суд Евросоюза рассматривает иск шотландских противников Brexit

Иск шотландских парламентариев, настаивающих на праве Британии в одностороннем порядке отменить процесс Brexit, начал рассматривать во вторник Европейский суд, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

"Высшая судебная инстанция (ЕС - ИФ) во вторник приступила к рассмотрению вопроса о том, может ли Великобритания в одностороннем порядке отменить свое решение о выходе из ЕС до наступления срока выхода - 29 марта", - говорится в сообщении агентства.

АП отмечает, что в статье 50 Лиссабонского договора, который является основополагающим актом Евросоюза, детально не прописана процедура выхода государства-члена из ЕС.

В связи с отсутствием детального руководства по этому вопросу истцы ранее поставили перед шотландским судом вопрос о том, может ли Британия в одностороннем порядке остановить реализацию процесса Brexit. В итоге Сессионный суд - высшая судебная инстанция Шотландии по гражданским делам - принял решение о передаче иска в Европейский суд.

Ожидается, что у суда ЕС уйдет несколько недель на рассмотрение иска шотландских парламентариев. Тем не менее, суду может потребоваться гораздо больше времени для вердикта, и решение будет принято незадолго до наступления срока выхода Британии из ЕС.

Главы государств и правительств 27 стран Евросоюза в воскресенье на внеочередном заседании Европейского совета утвердили соглашение о выходе Великобритании из ЕС и декларацию о будущих отношениях.

Теперь проект сделки по Brexit должен выдержать голосование в британском парламенте и Европарламенте. Согласно британским СМИ, в Великобритании все больше опасаются возможности того, что сделка не пройдет парламент.

Британский парламент проголосует по соглашению Британии с ЕС по Brexit 11 декабря, а сам выход Великобритании из Евросоюза намечен на 29 марта 2019 года.

В ходе референдума в июне 2016 года большинство жителей Британии (51,9%) высказались за выход страны из состава ЕС.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, BREXIT, СУД


Похожие новости


Мэй в среду обсудит Brexit в Брюсселе с Юнкером Великобритания выйдет из-под юрисдикции Европейского суда - Мэй Мэр британской столицы рассказал Барнье о страхах лондонцев из-за "плохого исхода" Brexit Главный переговорщик ЕС по Brexit заявил, что Брюсселю и Лондону нужно больше времени для достижения соглашения Тереза Мэй примет участие в обсуждении Brexit в Брюсселе 17 октября - источник Мэй, по-прежнему, верит в возможность согласованного с ЕС Brexit

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]