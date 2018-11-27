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Дальнее зарубежье 27.11.2018 16:54

В сирийской Ракке эксгумировали более 500 тел из братской могилы

Более 500 тел эксгумированы из братской могилы в сирийском городе Ракка, который когда-то считался так называемой "столицей" террористической группировки ИГ , сообщает во вторник агентство "Ассошиэйтед пресс".

По предварительным оценкам, в найденной огромной братской могиле, откуда тела начали извлекать месяц назад, в общей сложности захоронены более 1,5 тыс. человек.

Отмечается, что, вероятно, могила была образована во время четырехмесячной кампании по освобождению Ракки от боевиков ИГ.

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Тэги: СИРИЯ, МОГИЛА, ЭКСГУМАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]