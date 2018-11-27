В сирийской Ракке эксгумировали более 500 тел из братской могилы

Более 500 тел эксгумированы из братской могилы в сирийском городе Ракка, который когда-то считался так называемой "столицей" террористической группировки ИГ , сообщает во вторник агентство "Ассошиэйтед пресс".

По предварительным оценкам, в найденной огромной братской могиле, откуда тела начали извлекать месяц назад, в общей сложности захоронены более 1,5 тыс. человек.

Отмечается, что, вероятно, могила была образована во время четырехмесячной кампании по освобождению Ракки от боевиков ИГ.