Азербайджан за 9 месяцев 2018г импортировал из Бразилии сахара на $49 млн

Азербайджан в январе-сентябре 2018 года экспортировал сахара на $20 млн 772,87 тыс., сообщили «Интерфакс- Азербайджан» в правительстве.

«В январе-сентябре Азербайджан экспортировал 35,742 тыс. тонн сахара на сумму $20 млн 772,87 тыс. (спад на 38,8%). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт в количественном выражении сократился на 31,6%», - отметили в правительстве.

Основной экспорт пришелся на Туркменистан. За 9 месяцев 2018 года в Туркменистан экспортировано сахара в объеме 28,416 тыс. тонн на сумму $16 млн. 989,76 тыс.

При этом за отчетный период Азербайджан импортировал сахара на $63 млн 309,94 тыс.(спад на 49,1%). Объем импорта составил 173,133 тыс. тонн, что на 35,2% меньше аналогичного периода 2017 года.

Основным поставщиком сахара в Азербайджан стала Бразилия. За 9 месяцев 2018 года из Бразилии завезено 141,803 тыс. тонн сахара (спад на 4,1%) на сумму $49 млн 124,01 тыс. (спад на 22,5%).

Вторым поставщиком стала Украина, которая поставила в Азербайджан 19,115 тыс. тонн на $8 млн 651,54 тыс.

Б.Рустамбеков