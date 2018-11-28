Азербайджан за 9 месяцев 2018г импортировал из Бразилии сахара на $49 млн

Азербайджан в январе-сентябре 2018 года экспортировал сахара на $20 млн 772,87 тыс., сообщили «Интерфакс- Азербайджан» в правительстве.
«В январе-сентябре Азербайджан экспортировал 35,742 тыс. тонн сахара на сумму $20 млн 772,87 тыс. (спад на 38,8%). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт в количественном выражении сократился на 31,6%», - отметили в правительстве.
Основной экспорт пришелся на Туркменистан. За 9 месяцев 2018 года в Туркменистан экспортировано сахара в объеме 28,416 тыс. тонн на сумму $16 млн. 989,76 тыс.
При этом за отчетный период Азербайджан импортировал сахара на $63 млн 309,94 тыс.(спад на 49,1%). Объем импорта составил 173,133 тыс. тонн, что на 35,2% меньше аналогичного периода 2017 года.
Основным поставщиком сахара в Азербайджан стала Бразилия. За 9 месяцев 2018 года из Бразилии завезено 141,803 тыс. тонн сахара (спад на 4,1%) на сумму $49 млн 124,01 тыс. (спад на 22,5%).
Вторым поставщиком стала Украина, которая поставила в Азербайджан 19,115 тыс. тонн на $8 млн 651,54 тыс.
Б.Рустамбеков
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»