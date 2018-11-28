Путин: расчеты с Турцией на поставку С-400 провели, минуя доллар, сделка состоялась

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия провела сделку с Турцией на поставку зенитной ракетной системы С-400 не в долларах.

"Я только что разговаривал с президентом Турции, с вашим руководителем. Буквально полчаса назад. Мы говорили сегодня по ряду конкретных вопросов. Но напомню нашу сделку (с Турцией) в области ВТС по поставкам С-400. Мы понимаем, что если мы расчеты будем проводить в долларах, то эти расчеты не пройдут. Так мы придумали другой вариант - сделка все равно произошла", - заявил В.Путин в среду, отвечая на вопросы в рамках инвестиционного форума ВТБ-Капитал "Россия зовет".

"И так будет по любому виду товаров. Это просто один из примеров, который у всех на устах", - отметил президент.

"У нас нет цели уходить от доллара. Мы вынуждены это делать и, уверяю вас, мы будем это делать, но это не потому, что правительства не хотят, просто не хотим делать ничего такого резкого, что вредил бы нам самим", - подчеркнул В.Путин.

По его словам, "для того, чтобы делать экономику более устойчивой, более прогнозируемой, расчеты более эффективными и надежными, конечно, альтернативные пути будут найдены".

Как сообщил в минувшем августе, отвечая на вопрос "Интерфакса", глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев, Россия начнет поставки Турции систем ПВО С-400 в 2019 году.

"С-400 в Турцию - контракт исполняется в согласованные сроки. В 2019 году мы начнем исполнять контракт", - сказал он.

Как сообщалось, Турция приобретает четыре дивизиона С-400, сумма контракта составляет $2,5 млрд.

В США неоднократно выражали обеспокоенность в связи с покупкой Турцией С-400. Вашингтон грозил Анкаре "последствиями" за такое приобретение. В августе, отвечая на вопрос о том, может ли покупка С-400 спровоцировать санкции в отношении Турции, представитель Госдепа США Хизер Нойерт отмечала, что госдепартамент "ясно пояснил, что может спровоцировать санкции в отношении других стран и компаний".

Система ПВО С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.

Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

С-400 в настоящее время поступают в Вооруженные силы РФ. Два дивизиона С-400 обеспечивают оборону российских баз в Сирии - в Хмеймиме и Тартусе. У России есть контракт на поставку С-400 в Китай.