Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9202 RUR   0.0254 GBR   2.1655 TRY   0.323

Цена на нефть

    $/bbl WTI 50.42 -4.12 Brent 58.80 -3.80

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° 15° Завтра 14° 30 Ноя 1 Дек 12°

Бизнес и законодательство 28.11.2018 16:28

В Азербайджане планируют ужесточить наказания за нарушение правил деятельности аптек

В Азербайджане предлагают ужесточить штрафы за нарушение правил деятельности аптек, соответствующие поправки предложены в Кодекс административных правонарушений, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в парламенте.

Согласно поправкам, Кодекс предлагается дополнить статьей 452.3, предусматривающей в случае нарушения правил деятельности аптек штрафные санкции в размере от 500 до 700 манатов в отношении должностных лиц и от 1 тыс. до 2 тыс. манатов - юридических лиц.

В случае повторного нарушения в течение года, предусмотренных статьей 452.3 положений, должностные лица будут наказываться штрафом в размере от 1,5 тыс. до 2,5 тыс. манатов, юрлица – в размере от 5 тыс. до 7 тыс. манатов. Данные изменения предусмотрены изменениями в статье 452.4.

Также в Кодекс предлагается включить статьи 221.10 и 221.11, предусматривающие штрафные санкции за нарушение требований к производству, перевозке, хранению и оптовой продажи лекарственных препаратов.

Статья 221.10 предусматривает штраф в размере 1,5 тыс. – 2,5 тыс. манатов в отношении должностных лиц, 5 тыс. – 7 тыс. манатов в отношении юридических лиц, нарушивших вышеуказанные требования. В случае повторного в течение года нарушения соответствующих требований оштрафованными ранее лицами, согласно статье 221.11, санкции для должностных лиц составят от 2,5 тыс. до 4,5 тыс. манатов, для юрлиц – от 6 тыс. до 8 тыс. манатов.

Проект поправок в Кодекс административных правонарушений планируется рассмотреть на пленарном заседании парламента 30 ноября.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АПТЕКИ, ШТРАФЫ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]