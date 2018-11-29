Россия может помочь Турции с выводом боевиков из Идлиба, но следует доверять партнерам - источник

Российская сторона может помочь в выводе боевиков из Идлиба, но это обязательство турецкой стороны, заявил агентству "Интерфакс-Казахстан" в четверг источник в российской делегации на переговорах по сирийскому урегулированию в Астане.

"Даже не теоретически, а практически Россия может помочь Турции в выводе боевиков. Но мы же должны туркам доверять. Договоренности заключили, и они взяли на себя обязательства бороться с Джебхат ан-Нусрой , пусть борются", - сказал собеседник агентства.