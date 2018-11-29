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Регион 29.11.2018 14:15

Россия может помочь Турции с выводом боевиков из Идлиба, но следует доверять партнерам - источник

Российская сторона может помочь в выводе боевиков из Идлиба, но это обязательство турецкой стороны, заявил агентству "Интерфакс-Казахстан" в четверг источник в российской делегации на переговорах по сирийскому урегулированию в Астане.

"Даже не теоретически, а практически Россия может помочь Турции в выводе боевиков. Но мы же должны туркам доверять. Договоренности заключили, и они взяли на себя обязательства бороться с Джебхат ан-Нусрой , пусть борются", - сказал собеседник агентства.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, СИРИЯ, ИДЛИБ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]