Турция обещает вывести войска из Сирии по мере стабилизации ситуации - Лаврентьев

Турция выведет свои войска с территории Сирии по мере стабилизации ситуации в стране, заявил в четверг спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.
"Турция, как страна гарант "астанинского процесса", подтверждает приверженность принципам территориальной целостности, суверенитета и независимости Сирии. И нас уверяет, что те подразделения турецкие, которые находятся на сирийской территории, они находятся там временно и речь не идёт о какой-то оккупации или дальнейших планах в отношении этих территорий", - сказал А.Лаврентьев журналистам в Астане.
"В этом плане мы всё-таки надеемся на их разум, и всё-таки надеемся, что они исполнят свои обещания и по мере стабилизации ситуации, они выведут все свои войска с сирийской территории", - добавил российский дипломат.
А.Лаврентьев исключил возможность прямого столкновения Дамаска и Турции. "Нет, я не думаю, что какое-то возможно столкновение между двумя странами. Пока предпосылок для этого не существует", - сказал спецпредставитель президента РФ по Сирии.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»