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АПК 29.11.2018 13:56

Азербайджан может в 2018г увеличить экспорт гранатов на 25%

Сбор урожая граната в Азербайджане в 2018 году ожидается на уровне 190-200 тыс. тонн, сообщил агентству "Интерфакс-Азербайджан" глава Ассоциации производителей и экспортеров граната (АПЭГ) Фархад Гарашов.

«В 2017 году сбор урожая граната в Азербайджане составил около 160 тыс. тонн, в 2018 году – 190-200 тыс. тонн. В целом, сбор урожая в 2018 году может увеличиться на 20-25%», - сказал Ф.Гарашов.

По его словам, в 2017 году Азербайджан экспортировал гранатов на $10 млн. «В этом году с ростом урожая гранатов мы ожидаем и роста экспорта гранатов и гранатовой продукции (соки, вина, концентраты). Рост экспорта также планируется в пределах 20-25% », - отметил глава ассоциации.

Как сообщалось ранее, в Азербайджане в 2017 году посевные площади под гранат составили 22,6 тыс. га. В 2017 году Азербайджан экспортировал 6,7 тыс. тонн свежих гранатов на $10 млн.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ГРАНАТЫ, ЭКСПОРТ, УРОЖАЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]