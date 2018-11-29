Мэй пообещала принять необходимые меры при отказе парламента поддержать сделку по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза в четверг в беседе с парламентариями заявила, что в случае неудачного исхода парламентского голосования по соглашению по Brexit правительство предпримет должные меры, сообщает издание "Гардиан".
"Мэй сказала, что решение будет (зависеть - ИФ) от того, поддержат или нет ее соглашение. Если палата общин проголосует против, тогда будут предприняты необходимые "некоторые шаги", - отмечает газета.
Т.Мэй уточнила, что ее правительство ведет подготовку к варианту Brexit и без соглашения с ЕС. Она добавила, что у властей также есть график последующих действий на тот случай, если парламент отвергнет сделку.
Главы государств и правительств 27 стран Евросоюза в воскресенье на внеочередном заседании Европейского совета утвердили соглашение о выходе Великобритании из ЕС и декларацию о будущих отношениях.
Теперь проект сделки по Brexit должен выдержать голосование в британском парламенте и Европарламенте. Британский парламент проголосует по соглашению Британии с ЕС по Brexit 11 декабря, а сам выход Великобритании из Евросоюза намечен на 29 марта 2019 года.
Согласно британским СМИ, в Великобритании все больше опасаются возможности того, что сделка не пройдет парламент.
Кроме того, накануне министр финансов Великобритании Филип Хаммонд заявил, что с чисто экономической точки зрения "определенно лучшим решением" для страны было бы ее сохранение в составе ЕС.
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