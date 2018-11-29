Итальянские депутаты поддержали декрет об ужесточении миграционного законодательства

Палата депутатов итальянского парламента одобрила декрет главы МВД Маттео Сальвини об ужесточении миграционного законодательства, сообщают западные СМИ.
За ужесточение миграционных законов проголосовали 396 депутатов, 99 высказались против. 14 парламентариев из "Движения 5 звезд" в знак протеста не участвовали в голосовании.
Ранее в ноябре итальянский Сенат поддержал этот закон. Согласно распоряжению М.Сальвини предоставление вида на жительство по гуманитарным причинам будет резко ограничено.
Мигрантов будут расселять в крупных приемных центрах, а беженцев, признанных опасными, будут депортировать в ускоренном порядке. Кроме того итальянские полицейские получили право на применение электрошоковых пистолетов для выдворения мигрантов из нелегально занятых домов.
В свою очередь в ООН считают, что декрет главы итальянского МВД не обеспечивает достаточными гарантиями людей, которым нужна особая защита, таким как жертвы пыток и изнасилований.
Помимо этого правительство Италии пока оставило открытым вопрос о присоединении к Глобальному соглашению ООН по миграции. От подписания этого соглашения уже отказался ряд государств, среди которых США, Австрия, Словакия и Чехия.
Правоохранительные органы Азербайджана и РФ в ходе совместной операции на границе задержали около 20 человек, находившихся в розыске
Армения создает проблемы для всестороннего сотрудничества на Южном Кавказе – Мамедъяров
В ГУАМ рассматривается возможность проведения полевых учений в портах стран-участниц в рамках борьбы с распространением наркотиков
Доказанные запасы нефти и газа в США достигли рекордов в 2017г
Узбекнефтегаз предложил Halliburton сотрудничать по интенсификации добычи на зрелых месторождениях
В Азербайджане с 2006г по госзаказу снято более 300 фильмов и различной кинопродукции
2018 год может стать одним из самых жарких в истории - ООН
Пять человек пострадали при взрыве на АЗС на западе Азербайджане – МЧС
ГААД получит 11 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
ГААД получит 9 млн манатов на строительство автодороги в Ярдымлинском районе
Представители дипкорпуса, аккредитованного в Азербайджане знакомятся с экспортным потенциалом южного региона - МИД
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Bakcell запустил Онлайн Чат в мобильном приложении «Мой Bakcell»
В РИКЦ прошла лекция «Духовные мыслители Востока в творчестве Токая Мамедова»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»