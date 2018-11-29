Итальянские депутаты поддержали декрет об ужесточении миграционного законодательства

Палата депутатов итальянского парламента одобрила декрет главы МВД Маттео Сальвини об ужесточении миграционного законодательства, сообщают западные СМИ.

За ужесточение миграционных законов проголосовали 396 депутатов, 99 высказались против. 14 парламентариев из "Движения 5 звезд" в знак протеста не участвовали в голосовании.

Ранее в ноябре итальянский Сенат поддержал этот закон. Согласно распоряжению М.Сальвини предоставление вида на жительство по гуманитарным причинам будет резко ограничено.

Мигрантов будут расселять в крупных приемных центрах, а беженцев, признанных опасными, будут депортировать в ускоренном порядке. Кроме того итальянские полицейские получили право на применение электрошоковых пистолетов для выдворения мигрантов из нелегально занятых домов.

В свою очередь в ООН считают, что декрет главы итальянского МВД не обеспечивает достаточными гарантиями людей, которым нужна особая защита, таким как жертвы пыток и изнасилований.

Помимо этого правительство Италии пока оставило открытым вопрос о присоединении к Глобальному соглашению ООН по миграции. От подписания этого соглашения уже отказался ряд государств, среди которых США, Австрия, Словакия и Чехия.