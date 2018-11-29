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Внешняя политика 29.11.2018 18:00

Армения создает проблемы для всестороннего сотрудничества на Южном Кавказе – Мамедъяров

Присутствие вооруженных сил Армении на оккупированных территориях Азербайджана создает препятствия всестороннему сотрудничеству в регионе Южного Кавказа и Европе, заявил глава азербайджанского МИД Эльмар Мамедъяров.

Э.Мамедъяров принял в четверг в Баку Исполнительного секретаря Европейской экономической комиссии ООН (UNECE) Ольгу Альгаерову.

«Незаконное пребывание вооруженных сил Армении на территории Азербайджана, а также удерживание под оккупацией Сарсангского водохранилища, является серьезной угрозой региональному миру и стабильности, в частности экологической ситуации и создает препятствия всестороннему сотрудничеству в регионе Южного Кавказа и Европе»,- сказал Э.Мамедъяров в ходе встречи, передает пресс-служба МИД.

Азербайджанский министр также отметил, что механизмы интенсивного политического диалога и плодотворного обмена опытом в рамках UNECE играют важную роль в отслеживании и обеспечении тенденций экономического развития в Европе.

В этой связи, Э.Мамедъяров отметил обеспечение стабильного и устойчивого развития в Азербайджане в результате проводимых реформ и реализации программ развития.

О.Альгаерова, в свою очередь, высоко оценила подписание между Азербайджаном и UNECE совместной декларации по Целям устойчивого развития ООН 2030 и деятельность официального Баку в UNECE.

Она также подчеркнула, что Азербайджан отличается своей инициативной позицией в структурах ООН.

Ф.Исазаде

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Тэги: UNECE, СОТРУДНИЧЕСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]