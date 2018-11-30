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Дальнее зарубежье 30.11.2018 12:02

Власти Германии не исключают, что неисправность самолета Меркель имеет преступный след

В правительстве ФРГ подозревают, что у технической неисправности самолета, на котором канцлер Ангела Меркель летела в Буэнос-Айрес, есть криминальный след, пишет в пятницу издание "Райнише пост" со ссылкой на источники во властных структурах.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии А.Меркель не успевает к началу саммита G20 в связи с тем, что правительственный самолет Airbus A340-300 "Конрад Аденауэр", на котором она летела в Буэнос-Айрес, из-за технической неисправности совершил вынужденную посадку в Кельне.

По данным "Райнише пост", в Кельне А.Меркель обсудила этот инцидент с главой Минобороны ФРГ Урсулой фон дер Ляйен.

Проводится расследование, в рамках которого инцидент прорабатывается как имеющий причины злого умысла.

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Тэги: ФРГ, МЕРКЕЛЬ, САМОЛЕТ, РАССЛЕДОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]